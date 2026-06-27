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Polícia

Casal é preso por suspeita de tráfico e de planejar ataques contra policiais em Abaetetuba

Polícia apreendeu droga, balança de precisão e celulares durante a abordagem realizada em uma kitnet no bairro Pedrinha

O Liberal
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Uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na prisão de um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas (Foto: Reprodução | Moju News)

Um homem e uma mulher foram presos no fim da tarde desta sexta-feira (26), no bairro Pedrinha, em Abaetetuba, suspeitos de tráfico de drogas, associação criminosa e de envolvimento no planejamento de ataques contra agentes de segurança pública.

Segundo o 47º Batalhão da Polícia Militar do Pará, os suspeitos estariam planejando ataques contra policiais nos municípios de Moju, Tailândia e Abaetetuba, conforme informações do portal Moju News. Ainda de acordo com a PM, a dupla teria ido a Barcarena para buscar armamentos, entre eles fuzis e pistolas.

Os policiais localizaram uma kitnet onde os suspeitos estavam hospedados. Durante a abordagem, foram apreendidas porções de uma substância semelhante à cocaína, uma balança de precisão e aparelhos celulares.

A mulher afirmou que a droga pertencia ao homem, enquanto ele negou e disse que o entorpecente era da companheira. A suspeita declarou que os dois estavam em Abaetetuba para buscar armas a pedido de um homem que está preso no município.

O outro detido também é investigado por suposta participação em roubos registrados em Barcarena, Acará e Abaetetuba. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

 

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