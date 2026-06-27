Homem morre após troca de tiros com a polícia militar na avenida Perimetral, em Belém

Um homem identificado como Edilson Chaves Silva morreu na noite da última sexta-feira (26) após uma troca de tiros com uma guarnição da Polícia Militar, na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, em Belém. Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido durante a ação e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a corporação, a ocorrência envolveu uma abordagem policial que terminou em confronto. O homem possuía antecedentes por roubo, segundo informações repassadas pela PM.

Após a morte, houve registro de interdição da via por um grupo de pessoas, com incêndio de pneus e objetos na pista. O protesto chegou a bloquear o tráfego de veículos na região.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para conter as chamas, enquanto equipes da Polícia Militar atuaram para desmobilizar os protestantes do local. O tráfego foi normalizado após a liberação da via.

Em nota, a Polícia Militar informpi que, durante rondas ostensivas realizadas por uma guarnição do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), um suspeito de envolvimento em roubo apontou uma arma de fogo para os policiais. "Diante da ameaça, os agentes reagiram e o suspeito foi atingido", detalha a PM.

"O homem foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos. Após o fato, manifestantes interditaram a Avenida Perimetral. Equipes do 37º BPM atuaram para restabelecer a ordem, com apoio da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). O Corpo de Bombeiros Militar controlou as chamas e, após a desobstrução da via, o tráfego de veículos foi normalizado", acrescenta a nota.