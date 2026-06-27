Corpo de mulher é encontrado neste sábado na rua dos Caripunas, em Belém

O corpo de uma mulher identificada como Amanda Letícia Figueira, de 27 anos, foi encontrado em um terreno baldio no bairro da Cremação, em Belém, nesse sábado (27). A partir da descoberta do corpo da vítima, identificada como Amanda Letícia Figueira, de acordo com as primeiras informações, a Polícia investiga como se deu a morte dessa vítima, porque, a princípio, nada indica como isso ocorreu. Não há orifícios no corpo dela nem sinais de violência, mas moradores da área ouviram gritos no local onde o corpo foi encontrado. Agora, a Polícia Científica busca descobrir e informar sobre esse aspecto central do caso.

Em Nota, a Polícia Civil informou: "Equipe da Divisão de Homicídios (DH) foi ao local para fazer os primeiros levantamentos da cena do crime, que será investigado pela Delegacia de Feminicídios e Outras Mortes Violentas em Razão do Gênero (DEFEM)".

Por volta das 9h deste sábado, o Ciop acionou a Polícia Militar, diante da informação de que havia sido encontrado o corpo de uma mulher em um terreno baldio no bairro da Cremação, em área perto da Rua dos Caripunas. Esse local situa-se nas proximidades de onde a vítima morava. Uma guarnição do 30º BPM compareceu ao local indicado e confirmou o óbito.

Ainda na sexta-feira (26), a jovem saiu de casa, sem ninguém da família tomar conhecimento e não mais retornou. De acordo com as primeiras informações levanatadas pela Polícia, ela tinha problemas psicológicos e usava entorpecentes. Uma outra versão sobre o caso dá conta de que ela teria saído com um homem na sexta-feira à noite. O corpo dela foi encontrado seminu no terrero baldio.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil esteve no local do crime e atua nas investigações sobre essa ocorrência. Dois homens já teriam sido conduzidos por policiais para serem ouvidos em delegacia sobre o caso da morte da mulher.