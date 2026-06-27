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Polícia

Em Santarém, irmãs são levadas à delegacia por suspeita de esfaquear mulher durante bebedeira

Confusão aconteceu neste sábado (27) no bairro Nova República

O Liberal
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Duas irmãs de 16 e 19 anos são presas, suspeitas de esfaquear uma mulher em plena Praça do Skate, no bairro Nova República, em Santarém (Foto: O Liberal / Arquivo)

Em Santarém, no oeste do Pará, a Polícia Militar informou que duas irmãs foram levadas para a Delegacia da Polícia Civil, na manhã deste sábado (27), por suspeita de esfaquear uma mulher durante o consumo de álcool no bairro Nova República.

De acordo com a PM, a vítima foi socorrida com golpes de faca no pescoço, ombro e boca. A agressão teria ocorrido em plena Praça do Skate. As suspeitas têm 16 e 19 anos e foram detidas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe fez os primeiros atendimentos na vítima que apresentava cortes diversos e foi levada para o Pronto Socorro da cidade.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima. Na delegacia, uma das jovens suspeitas da agressão à vítima, contou que o trio envolvido na confusão consumia álcool na Praça do Skate. Segundo ela, as ela e a irmã teriam sofrido uma tentativa de assédio sexual por parte de um jovem.

Após isso, a mulher, que se tornou vítima, se aproximou das irmãs com xingamentos. A suspeita então admitiu que, junto com a própria irmã, esfaqueou a mulher que as xingava.

O caso vai ser investigado pela 16ª Seccional de Polícia Civil, em Santarém. 

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