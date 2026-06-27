Operação apreende mais de 60 kg de cocaína, skunk e oxi e prende três pessoas em Santarém

Em Óbidos, a polícia apreendeu 61,3 kg de drogas na embarcação que saiu de Manaus (AM) com destino a Santarém, no oeste do Pará, na última sexta-feira (26). Três suspeitos foram conduzidos para prestar esclarecimentos na Delegacia da Polícia Civil. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de malas e de uma caixa de som.

De acordo com a polícia, a operação de fiscalização foi conduzida por agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos. Eles tiveram o apoio de um cão farejador para localizar a carga ilícita. As substâncias apreendidas eram análogas à cocaína, skunk e oxi.

Durante a vistoria, foram apreendidos 55 tabletes, sendo 46,75 kg de skank, 11,2 kg de oxi e 3,4 kg de cocaína. A ação policial foi resultado de um trabalho integrado de inteligência, envolvendo o Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Amazonas e o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Santarém.

A abordagem reuniu policiais do Grupamento Fluvial (GFLU), da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar (4º GBM).

Os três suspeitos foram ouvidos pela autoridade policial da Base Integrada Candiru. Todo o material entorpecente foi recolhido e apresentado para os procedimentos legais cabíveis.