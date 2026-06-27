Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Em Marabá, vizinho furta playstation, som e geladeira

A vítima identificou os objetos já num anúncio para venda em rede social

O Liberal
fonte

PM recuperou um videogame playstation 4, um playstation 2, um aparelho de som e uma geladeira, todos reconhecidos pela vítima (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar informou que um homem suspeito de invadir e furtar uma casa no Bairro da Paz, em Marabá, no sudeste do Pará, foi descoberto porque a própria vítima achou um de seus pertences à venda em uma rede social. O suspeito do crime é o vizinho da casa ao lado. 

O furto ocorreu na última sexta-feira (26), a vítima acionou a PM via o Núcleo Integrado de Operações Policiais (Niop). A partir de então, o 34º Batalhão designou uma equipe que realizou ronda no Bairro da Paz, e identificou a pessoa que estava com um dos objetos furtados. Essa pessoa estava na avenida Antônio Vilhena e, durante a abordagem, os policiais conseguiram rastrear o caminho percorrido pelos produtos após o crime.

Conforme, ainda, a PM, um outro envolvido no furto foi localizado na Folha 33, na Nova Marabá. Aos policiais, esse segundo homem disse ter recebido os eletrodomésticos e eletrônicos como parte do pagamento pela venda de uma motocicleta.

A PM seguiu rastreando o movimento dos envolvidos e descobriu, afinal, que o principal suspeito do furto é morador do bairro da Paz, e vizinho da vítima. Os policiais também disseram que esse homem negou o furto e alegou que todos os objetos, que havia repassado, eram de outras pessoas. No entanto, com a recuperação dos aparelhos e os depoimentos, ele foi autuado por furto.

Os equipamentos foram todos recuperados: um videogame PlayStation 4, um PlayStation 2, um aparelho de som e uma geladeira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Em Marabá, vizinho furta playstation, som e geladeira

A vítima identificou os objetos já num anúncio para venda em rede social

27.06.26 20h19

Polícia

Após carreta tombar com óleo na BR-163, força-tarefa é criada para evitar poluição do Rio Tapajós

A PRF identificou irregularidades no transporte do óleo, que já contaminou o rio Cupary

27.06.26 19h43

POLÍCIA

Sargento do Corpo de Bombeiros agride mulher e é preso em Belém

Prisão do acusado ocorreu na sexta (26) pela manhã, por lesão corporal no contexto de violência doméstica

27.06.26 19h18

Polícia

Operação apreende mais de 60 kg de cocaína, skunk e oxi e prende três pessoas em Santarém

Entorpecente estava escondido entre as cargas e foi descoberto por cão farejador

27.06.26 19h14

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SENTENÇA

Após 14 horas de julgamento, lutador é condenado pela morte da influencer Paola Brattcho

O julgamento teve início por volta das 9h30 e foi encerrado cerca das 23h30 desta sexta-feira (26)

26.06.26 23h54

POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado neste sábado na rua dos Caripunas, em Belém

Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e se deslocaram até o local

27.06.26 11h05

FATALIDADE

Homem morre após troca de tiros com a polícia militar na avenida Perimetral, em Belém

Segundo a Polícia Militar, homem foi atingido durante troca de tiros e não resistiu aos ferimentos

27.06.26 10h37

NESTE SÁBADO

Homem é encontrado morto com marcas de golpes de arma branca em Ananindeua

Corpo foi localizado em uma área de difícil acesso no bairro Aura; vítima ainda não foi identificada

27.06.26 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda