Em Marabá, vizinho furta playstation, som e geladeira

A Polícia Militar informou que um homem suspeito de invadir e furtar uma casa no Bairro da Paz, em Marabá, no sudeste do Pará, foi descoberto porque a própria vítima achou um de seus pertences à venda em uma rede social. O suspeito do crime é o vizinho da casa ao lado.

O furto ocorreu na última sexta-feira (26), a vítima acionou a PM via o Núcleo Integrado de Operações Policiais (Niop). A partir de então, o 34º Batalhão designou uma equipe que realizou ronda no Bairro da Paz, e identificou a pessoa que estava com um dos objetos furtados. Essa pessoa estava na avenida Antônio Vilhena e, durante a abordagem, os policiais conseguiram rastrear o caminho percorrido pelos produtos após o crime.

Conforme, ainda, a PM, um outro envolvido no furto foi localizado na Folha 33, na Nova Marabá. Aos policiais, esse segundo homem disse ter recebido os eletrodomésticos e eletrônicos como parte do pagamento pela venda de uma motocicleta.

A PM seguiu rastreando o movimento dos envolvidos e descobriu, afinal, que o principal suspeito do furto é morador do bairro da Paz, e vizinho da vítima. Os policiais também disseram que esse homem negou o furto e alegou que todos os objetos, que havia repassado, eram de outras pessoas. No entanto, com a recuperação dos aparelhos e os depoimentos, ele foi autuado por furto.

Os equipamentos foram todos recuperados: um videogame PlayStation 4, um PlayStation 2, um aparelho de som e uma geladeira.