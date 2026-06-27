Após carreta tombar com óleo na BR-163, força-tarefa é criada para evitar poluição do Rio Tapajós

Desde o acidente com a carreta, que tombou com óleo queimado, na última quinta-feira (25), na BR-163, órgãos públicos criaram uma força-tarefa para evitar que o óleo avance sobre o Rio Tapajós.

O veículo tombou entre os municípios de Rurópolis e Itaituba, no sudoeste do Pará. A Polícia Rodoviária informou que foram identificadas irregularidades no transporte do óleo.

A partir de então, equipes trabalham em conjunto para minimizar os impactos provocados pelo acidente. Uma das principais preocupações é evitar que o poluente contamine as águas do rio Tapajós.

A situação é monitorada pela prefeitura municipal de Rurópolis, por meio da secretaria municipal de Meio Ambiente de Rurópolis, e também por e de Aveiro, pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

Além da PRF, também compõem a equipe os agentes do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

A secretaria de Meio Ambiente de Rurópolis informou que a empresa responsável pelo transporte do óleo foi identificada. Conforme a secretaria, a empresa informou que já colabora com as ações e se comprometeu a custear os prejuízos provocados pelo acidente.

A PRF disse que um pó de serra foi colocado sobre a pista para neutralizar o óleo, eliminando o risco de novos acidentes por perda de aderência. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, durante a fiscalização técnica, foram constatadas diversas irregularidades no transporte do produto perigoso.

Entre as irregularidades, constam a sinalização incorreta do painel de segurança, rótulo de risco inadequado e documentação sem a especificação da carga, em desacordo com a Resolução nº 5.998/2022 da ANTT.

Segundo a PRF, foram lavrados autos de infração por causa da contaminação do curso d'água local. Também foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime ambiental de poluição hídrica. A ocorrência foi registrada e encaminhada para as providências da Justiça.

A BR-163 é uma rodovia federal, que em seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, existindo ainda um trecho complementar localizado entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, ambas também no Pará. É uma das principais rodovias do interior do Brasil juntamente com a BR-158 e BR-364.