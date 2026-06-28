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Polícia

Casal morre após intervenção policial em residencial de Castanhal

O caso foi registrado na tarde de sábado (27)

O Liberal
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Casal morre após intervenção da Polícia Militar em residencial em Castanhal. (Foto: Redes Sociais)

Um casal identificado como Welligton Pinheiro dos Santos e Viviane Oliveira Monteiro morreu após uma intervenção da Polícia Militar, na tarde de sábado (27), em Castanhal, no nordeste do Pará. A ação foi realizada em um residencial localizado na esquina da Avenida Marechal Deodoro com a Travessa Honório Bandeira, no bairro Ianetama. Segundo os relatos, os agentes receberam denúncias sobre um homem armado, que seria investigado por envolvimento em assaltos registrados recentemente no município e também estaria planejando ataques contra militares.

A ação teve a participação de equipes do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME). Os agentes teriam sido informados sobre o endereço e a presença de um casal em atitude considerada suspeita. Ainda segundo a PM, quando as equipes foram ao imóvel para verificar a denúncia, teriam sido recebidas por disparos de arma de fogo. Diante da situação, os policiais reagiram à suposta agressão. O casal foi atingido durante a intervenção, recebeu atendimento e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros com a numeração suprimida, um carregador contendo 15 munições, um revólver calibre .38 e um aparelho celular. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da intervenção policial e adotar as medidas cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.

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