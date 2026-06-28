Suspeito morre após tentativa de assalto a sítio na zona rural de Brasil Novo

Um homem morreu após uma tentativa de assalto a uma propriedade localizada no Ramal Água Boa, no km 30 da Rodovia Transamazônica (BR-230), zona rural do município de Brasil Novo, sudoeste do Pará. O caso ocorreu por volta das 2h da madrugada de sábado (27). Segundo as informações iniciais, a vítima teria reagido ao roubo.

De acordo com informações policiais, cinco suspeitos invadiram o sítio e renderam quatro trabalhadores, que foram amarrados. Em seguida, os suspeitos arrombaram a porta da residência onde estava um casal de moradores. Segundo o relato das vítimas à Polícia Civil e à Polícia Militar, o casal tentou se esconder embaixo da cama, mas foi localizado pelos invasores. Ainda conforme o depoimento, um dos suspeitos efetuou um disparo, que atingiu a estrutura da cama. Nesse momento, o morador reagiu utilizando uma espingarda de fabricação caseira e disparou contra os suspeitos.

Após os tiros, o grupo fugiu da propriedade. Ao sair da residência, o morador encontrou um dos suspeitos caído em uma plantação de cacau, com um ferimento na região do abdômen e já sem sinais vitais. Em seguida, ele libertou os quatro trabalhadores que haviam sido amarrados e acionou a PM.

Equipes da PM, PC e Científica estiveram no local para os procedimentos de perícia e remoção do corpo. Durante os trabalhos, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, munições deflagradas e uma chave de veículo encontrada na cintura do suspeito morto, o que reforça a suspeita de que o grupo utilizou um automóvel para chegar à propriedade.

Até a manhã de domingo (28), o suspeito ainda não havia sido identificado e nenhum familiar havia comparecido para fazer o reconhecimento. As vítimas foram orientadas a prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência e identificar os demais envolvidos na tentativa de roubo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.