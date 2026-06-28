Investigado por tráfico de drogas morre durante intervenção da Polícia Militar em Garrafão do Norte

Um homem identificado como Renato Silva Tavares, conhecido como "Renatinho", morreu após uma intervenção da Polícia Militar registrada na madrugada de sábado (27), na Vila Fundo de Pote, em Garrafão do Norte, no nordeste do Pará. Segundo as informações policiais, ele era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e também era suspeito de participação em um roubo ocorrido recentemente na região.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria comercializando entorpecentes em um antigo bar pertencente ao pai dele. Ainda conforme a versão, ao chegar ao endereço indicado, os policiais teriam sido recebidos a tiros pelo suspeito, que estaria armado. Diante da situação, os agentes reagiram aos disparos e Renato foi baleado.

O homem foi socorrido e levado inicialmente ao Hospital Municipal de Garrafão do Norte. Em seguida, ele foi transferido para uma unidade de saúde em Belém. No entanto, ele não resistiu e morreu durante o deslocamento, nas proximidades do município de Santa Maria do Pará.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma arma de fabricação artesanal, munições, 55 invólucros contendo uma substância semelhante à oxi e um aparelho celular. Segundo a PM, Renato também era apontado como integrante de uma organização criminosa e teria sido reconhecido durante as investigações de um assalto.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da intervenção policial. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.