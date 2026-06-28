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Polícia

'Tribunal do crime': homem é sequestrado, amarrado e brutalmente espancado em Benevides

Dois suspeitos foram localizados pela Polícia Militar e encaminhados à Delegacia de Benevides

O Liberal

Um homem identificado como Ricardo da Silva foi brutalmente espancado na noite deste sábado (27), no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima teria sido alvo de uma sessão de tortura promovida por um grupo criminoso em um suposto caso de "tribunal do crime".

A ocorrência foi registrada por volta das 20h03, em uma área localizada no final da rua das Adálias, na Quadra I. Inicialmente, uma testemunha informou à polícia que havia visto quatro homens levando um rapaz amarrado e coberto de sangue em direção a uma fazenda.

Ao chegar ao local, as equipes da Polícia Militar encontraram Ricardo da Silva amarrado, ensanguentado e gravemente ferido. Conforme relato da própria vítima, ela foi agredida por cerca de dez pessoas, conseguindo fornecer características dos suspeitos.

Durante as diligências, os policiais localizaram, nas proximidades, dois dos supostos envolvidos, identificados como Antônio Lindomar Vieira e Mateus Soares Fonseca. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Benevides, onde foram apresentados para os procedimentos legais.

Ricardo da Silva foi socorrido e levado inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Benevides. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde recebeu atendimento especializado.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e deverá ser investigado pela Polícia Civil, que apura a motivação do crime e busca identificar os demais envolvidos nas agressões.

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