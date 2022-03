Policiais civis prendem homem acusado de violência doméstica, em Belém

Equipes da Unidade Integrada da Polícia Civil da Terra Firme prenderam um homem pela prática do crime de violência doméstica contra a ex-companheira dele, na região metropolitana de Belém.

O crime ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (10). Durante uma discussão, o autor armou-se com um pedaço de lajota e desferiu golpes com o objeto na cabeça, braços e costas da ex-companheira, lesionando-a. A vítima foi levada para um hospital da cidade, onde teve atendimento médico.

O homem foi preso e autuado em flagrante. Após todas as medidas cabíveis, o acusado foi transferido para o sistema penitenciário. Ele continuará preso, à disposição da Justiça.