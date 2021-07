Homem é preso em flagrante por violência doméstica

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 20, pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica, em Abaetetuba, nordeste paraense. O pedido de ajuda foi feito pelo filho da vítima, que procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade e formalizou a denúncia.

“Nós fomos procurados por um rapaz, que veio pedir ajuda para a mãe dele, que havia rompido relacionamento há cinco dias. O agressor não aceitava o fim do relacionamento e vinha proferindo diversas ameaças e, hoje, sob coação estava mantendo a mãe do rapaz dentro da residência, fazendo uso de drogas, dizendo que ia matá-la e matar os filhos dela, caso ela não reatasse o relacionamento”, detalha a delegada Marília Marchiori, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deaca) de Abaetetuba.

Ainda de acordo com a delegada, na tentativa de acalmar o agressor, a vítima reatou o relacionamento. Com isso, a mulher conseguiu ir até ao banheiro da residência, de onde ligou para o filho e pediu ajuda. “Nos dirigimos até o endereço do agressor e efetuamos a prisão em flagrante”, acrescenta Marchiori. O homem foi conduzido até a delegacia, para a realização dos procedimentos cabíveis.

A delegada Marília orienta que mulheres que estejam sendo vítimas de violência e precisam de atendimento, com urgência, podem estar se dirigindo até uma delegacia para denunciar o caso. A Polícia Militar, através do número 190, também pode ser acionada. Marília reforça que as denúncias podem, ainda, ser feitas pelo telefone da Central de Atendimento à Mulher, o 180.