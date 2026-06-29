Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Criminosos invadem agência bancária em Tailândia, mas não conseguem levar dinheiro

Por causa dos danos causados durante a ação criminosa, o atendimento presencial na agência foi suspenso nesta segunda-feira (29)

O Liberal
fonte

Criminosos invadem agência bancária em Tailândia, mas não conseguem levar dinheiro. (Reprodução/ redes sociais)

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de uma invasão criminosa na madrugada desta segunda-feira (29), em Tailândia, no nordeste do Pará. Apesar dos danos provocados no interior da unidade, os suspeitos não conseguiram levar dinheiro, segundo informou a gerência da agência.

Ao chegarem ao local, os funcionários encontraram equipamentos danificados, armários revirados, cabos elétricos e da rede de internet rompidos, além de outros sinais de vandalismo.

Imagens do sistema de segurança mostram que os criminosos abriram um acesso forçado ao lado de um terminal de autoatendimento localizado na área interna da agência. Em seguida, as câmeras registram um homem magro, usando boné e camisa escura, circulando pelo local.

As gravações também revelam que uma das câmeras de monitoramento teve a lente direcionada para a parede, numa tentativa de dificultar a identificação dos envolvidos. Além disso, foram encontradas gotas de sangue na porta de um armário utilizado para armazenar envelopes com dinheiro, cheques e outros documentos, o que pode auxiliar nas investigações.

A ocorrência foi descoberta ainda durante a madrugada. Equipes do 45º Batalhão da Polícia Militar atenderam a ocorrência, isolaram a área e acionaram a perícia. Em seguida, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Tailândia estiveram na agência para os primeiros levantamentos. Como o crime envolve uma instituição financeira federal, a investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Federal.

Por causa dos danos causados durante a ação criminosa, o atendimento presencial na agência foi suspenso nesta segunda-feira (29). O Banco do Brasil orienta os clientes a utilizarem os canais digitais e o aplicativo da instituição para realizar operações bancárias até que os serviços sejam normalizados.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com o Banco do Brasil para checar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Criminosos invadem agência bancária em Tailândia, mas não conseguem levar dinheiro
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é esfaqueado sete vezes após suspeita de traição e fica em estado grave no Pará

O principal suspeito do crime já foi identificado e está foragido

29.06.26 23h00

DEU RUIM

Criminosos invadem agência bancária em Tailândia, mas não conseguem levar dinheiro

Por causa dos danos causados durante a ação criminosa, o atendimento presencial na agência foi suspenso nesta segunda-feira (29)

29.06.26 21h42

POLÍCIA

Mulher é espancada pelo companheiro com socos, chutes e cabo de enxada em Santarém

Testemunhas intervieram para impedir que a violência continuasse, imobilizando e amarrando o suspeito até a chegada da polícia

29.06.26 20h06

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida com soco no rosto e pode perder a visão de um dos olhos em Parauapebas

O suspeito, que é companheiro da vítima, foi preso em flagrante

29.06.26 19h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Desabamento durante festa junina em Breves mata uma pessoa e deixa vários feridos

O grave acidente foi registrado na noite de domingo (28)

29.06.26 8h34

POLÍCIA

Grupo armado invade casa, rouba objetos e agride casal no bairro do Marco, em Belém

Em nota, a Polícia Militar informou que, após ser acionada, equipes do 1º Batalhão foram imediatamente ao local da ocorrência e realizaram buscas pelos suspeitos

29.06.26 15h11

POLÍCIA

Mulher suspeita de espancar filho de 4 anos por criança quebrar batom é presa em Ananindeua

Durante as investigações, a polícia colheu elementos que indicaram que a vítima apresentava diversas lesões aparentes, incluindo ferimentos no rosto compatíveis com queimaduras, marcas pelo corpo e lesão arroxeada nas costas

29.06.26 17h12

POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado neste sábado na rua dos Caripunas, em Belém

Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e se deslocaram até o local

27.06.26 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda