Criminosos invadem agência bancária em Tailândia, mas não conseguem levar dinheiro

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de uma invasão criminosa na madrugada desta segunda-feira (29), em Tailândia, no nordeste do Pará. Apesar dos danos provocados no interior da unidade, os suspeitos não conseguiram levar dinheiro, segundo informou a gerência da agência.

Ao chegarem ao local, os funcionários encontraram equipamentos danificados, armários revirados, cabos elétricos e da rede de internet rompidos, além de outros sinais de vandalismo.

Imagens do sistema de segurança mostram que os criminosos abriram um acesso forçado ao lado de um terminal de autoatendimento localizado na área interna da agência. Em seguida, as câmeras registram um homem magro, usando boné e camisa escura, circulando pelo local.

As gravações também revelam que uma das câmeras de monitoramento teve a lente direcionada para a parede, numa tentativa de dificultar a identificação dos envolvidos. Além disso, foram encontradas gotas de sangue na porta de um armário utilizado para armazenar envelopes com dinheiro, cheques e outros documentos, o que pode auxiliar nas investigações.

A ocorrência foi descoberta ainda durante a madrugada. Equipes do 45º Batalhão da Polícia Militar atenderam a ocorrência, isolaram a área e acionaram a perícia. Em seguida, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Tailândia estiveram na agência para os primeiros levantamentos. Como o crime envolve uma instituição financeira federal, a investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Federal.

Por causa dos danos causados durante a ação criminosa, o atendimento presencial na agência foi suspenso nesta segunda-feira (29). O Banco do Brasil orienta os clientes a utilizarem os canais digitais e o aplicativo da instituição para realizar operações bancárias até que os serviços sejam normalizados.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com o Banco do Brasil para checar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.