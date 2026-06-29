Operação contra garimpo ilegal termina com homem ferido em Novo Progresso

Um homem, que não teve a identidade revelada, ficou ferido nesta segunda-feira (29/6) durante uma operação contra o garimpo ilegal dentro da Floresta Nacional de Jamanxim, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que, nas proximidades da área fiscalizada, policiais militares efetuaram disparo de advertência e estilhaços atingiram de raspão a perna de uma pessoa que estava em um caminhão-prancha, que não havia obedecido à ordem de parada. O episódio gerou indignação dos moradores.

Segundo o ICMBio, o homem foi levado por helicóptero e depois transportado de ambulância até o hospital mais próximo. “Ele está em situação estável e não corre risco”, comunicou.

Nas redes sociais, havia circulado a informação de que uma criança teria sido baleada na mesma ação. O Instituto esclareceu que a criança levada por garimpeiros não foi ferida durante a ação, e sim “atendida por uma crise asmática”.

“Quaisquer boatos no sentido de que a criança foi ferida por tiro são mentirosos e configuram como notícias falsas, têm o objetivo de perturbar a ordem pública e serão investigados e devidamente encaminhados para investigação por parte da Justiça”, ressaltou.

O ICMBio afirmou que apura o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Militar do Pará e do Governo do Estado. A reportagem aguarda retorno.