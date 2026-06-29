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Polícia

Mulher suspeita de espancar filho de 4 anos por criança quebrar batom é presa em Ananindeua

Durante as investigações, a polícia colheu elementos que indicaram que a vítima apresentava diversas lesões aparentes, incluindo ferimentos no rosto compatíveis com queimaduras, marcas pelo corpo e lesão arroxeada nas costas

O Liberal
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A imagem em destaque mostra uma policial civil com a suspeita detida. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil no último sábado (27/6), durante a operação "Linha Vermelha II", em Ananindeua, na Grande Belém, por suspeita de espancar o próprio filho de quatro anos. Segundo a PC, as agressões ocorreram após a criança quebrar um batom que pertence à mãe.

Durante as investigações, a polícia colheu elementos que indicaram que a vítima apresentava diversas lesões aparentes, incluindo ferimentos no rosto compatíveis com queimaduras, marcas pelo corpo e lesão arroxeada nas costas.

Conforme as autoridades, as apurações apontaram indícios de negligência quanto aos deveres de cuidado e proteção da criança, incluindo informações de que ela era levada para pedir ajuda em vias públicas e não frequentava regularmente a escola.  Diante da gravidade da situação, familiares assumiram os cuidados da menor, proporcionando ambiente seguro e promovendo sua matrícula na rede de ensino.

Após levantamento de informações acerca do paradeiro da investigada, recebido por familiares da vítima, a equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do Mangueirão realizou diligências e localizou a suspeita. Com isso, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra uma mulher pelo crime de maus-tratos contra o filho. Ela foi conduzida à unidade policial para a adoção das providências legais cabíveis e segue à disposição da Justiça.

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