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Polícia

Desabamento durante festa junina em Breves mata uma pessoa e deixa vários feridos

O grave acidente foi registrado na noite de domingo (28)

O Liberal
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Estrutura desaba durante festival e deixa mortos e feridos em Breves, no Marajó. (Foto: Redes Sociais)

O desabamento de uma estrutura montada para um evento junino deixou várias pessoas feridas na noite deste domingo (28), em Breves, no Marajó. O acidente ocorreu durante a programação, enquanto as pessoas acompanhavam as atrações. Segundo a prefeitura do município, até a manhã desta segunda-feira (29), havia sido confirmada uma morte. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

De acordo com as informações iniciais, a tenda montada com estruturas de ferro tombou sobre os participantes. A vítima que morreu foi identificada como Vanessa Ribeiro. Ela seria integrante de uma quadrilha junina que estava se apresentando no local e teve uma grave lesão na região da cabeça. A mulher ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Várias pessoas foram socorridas por equipes de emergência, sendo encaminhadas para unidades de saúde do município. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter provocado o colapso da estrutura. As investigações devem esclarecer se houve eventual irregularidade na montagem, manutenção ou fiscalização do espaço utilizado para a realização do evento. 

Pelas redes sociais, a prefeitura lamentou o ocorrido. "A Prefeitura Municipal de Breves, com enorme tristeza, informa que houve 01 (um) óbito confirmado no acidente ocorrido ontem, no encerramento do Forrozão Marajoara, se trata de Vanessa Ribeiro, cidadã brevense", detalhou.

"Nesse momento a prefeitura Municipal está prestando assistência a todos os feridos que se teve conhecimento e seus familiares, bem como aos familiares da vítima que evoluiu a óbito, sendo essa a maior prioridade. Acerca do acidente em si, as autoridades municipais estão acompanhando de perto o trabalho dos órgãos de segurança, que tem a competência para emitir parecer técnico acerca da situação", esclareceu.

A prefeitura ainda solicitou que a população e a imprensa se atentem às informações oficiais para que seja evitado o compartilhamento de notícias falsas e o desgaste emocional maior do que já está ocorrendo aos munícipes.

Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente são apuradas por meio da Delegacia de Breves. "As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Uma mulher morreu no hospital. Diligências são realizadas para esclarecer os fatos e identificar os eventuais responsáveis. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou, em nota, que atuou no atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Regional de Breves.

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