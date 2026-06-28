Corpo encontrado no rio Xingu pode ser de adolescente indígena vítima de naufrágio

O corpo do adolescente indígena de 14 anos desaparecido em naufrágio pode ter sido encontrado por pescadores, na tarde deste domingo (28), em área de pedras do rio Xingu, em Altamira, no sudoeste do Pará. O jovem estava desaparecido desde o dia 10 de junho, quando ocorreu naufrágio com uma embarcação que transportava indígenas no rio Xingu.

No total, seis pessoas morreram na tragédia. A reportagem do Grupo Liberal busca confirmação da identidade da vítima encontrada neste domingo (28) com os órgãos de segurança. Por meio de nota, a Marinha do Brasil, que trabalhava nas buscas, informou que "não recebeu, até o momento, qualquer comunicação de outros órgãos, mas ressalta o compromisso de colaborar com as iniciativas". O órgão se solidarizou com os familiares da vítima.

O naufrágio ocorreu na região conhecida como Cachoeira Rebojo do Avelino, na Terra Indígena Koatinemo, em Altamira. As buscas continuam para encontrar um adolescente de 14 anos, último desaparecido. A área é conhecida pelas condições perigosas de navegação.

Entre as vítimas localizadas estavam duas crianças, de 5 e 12 anos, a mãe da criança de 5 anos, um jovem de 22 anos e um homem de 44 anos. Os cinco corpos foram encontrados no dia 12.

Aproximadamente 26 pessoas estavam distribuídas entre as duas embarcações que naufragaram na região. Uma das embarcações transportava dez pessoas. Entre os ocupantes estavam indígenas das etnias Kayapó e Xikrin.

A primeira vítima encontrada foi o piloto de uma das embarcações, identificado como Romário Kaiapó, de 44 anos. O corpo dele foi localizado na tarde de quinta-feira (11).

BUSCAS - As buscas pelo adolescente de 14 anos estavam sendo realizadas com um sonar disponibilizado pela Marinha do Brasil. Uma equipe especializada e o equipamento de varredura lateral buscavam auxiliar na localização do corpo da última vítima.

O equipamento, conhecido como ‘sidescan’, é capaz de escanear o leito do rio por meio da emissão de ondas sonoras, permitindo identificar objetos e possíveis alvos submersos.

Leia a íntegra da nota da Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil informa que, por meio de equipes da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e do Centro Hidrografia do Norte realizou, em coordenação com o Corpo de Bombeiros do Pará, buscas no rio Xingu, entre os dias 11 e 19 de Junho para localizar as vítimas de naufrágio de embarcação que transportava indígenas nas proximidades de Altamira (PA).

Das seis desaparecidos, cinco corpos foram encontrados e, apesar dos esforços, que incluíram o moderno sonar de varredura lateral para busca subaquática, deslocado a partir de Belém para o local, não foi tecnicamente possível localizar a última vítima, um adolescente.

Sobre a localização de um corpo por pescadores locais e que seria do adolescente desaparecido, a Marinha não recebeu, até o momento, qualquer comunicação de outros órgãos, mas ressalta o compromisso de colaborar com as iniciativas.

Para acionamentos relacionados à salvaguarda da vida humana no mar, prevenção de acidentes

da navegação e combate à poluição hídrica, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR)

mantém canais de atendimento à sociedade: (91) 3218-3950 e (91) 98134-3000 (aplicativo de

mensagens instantâneas). Para emergências marítimas e fluviais, ligue 185 (Serviço de Busca e

Salvamento Marítimo).

Por fim, a Marinha do Brasil se solidariza com os familiares e amigos das vítimas do acidente.