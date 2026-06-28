Polícia Civil recupera celulares em Bujaru após investigações

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) recuperou quatro aparelhos celulares que haviam sido subtraídos e extraviados no município de Bujaru. A recuperação dos aparelhos ocorreram na última quinta (25) e sexta-feira (26), por equipes da Delegacia de Bujaru.

As recuperações ocorreram após o desenvolvimento de diligências investigativas, levantamento de informações, cruzamento de dados e emprego de técnicas de inteligência policial, que permitiram identificar a localização dos aparelhos e possibilitaram a adoção das medidas necessárias para sua recuperação.

Após a conclusão dos procedimentos legais e a formalização das respectivas ocorrências, os aparelhos serão devidamente restituídos aos proprietários legítimos.

A Polícia Civil do Estado do Pará reafirmou o compromisso com a investigação dos crimes patrimoniais, com a recuperação de bens subtraídos ou extraviados e com a promoção da segurança pública. A orientação para a população é sempre registrar boletim de ocorrência em casos de furto, roubo ou perda de aparelhos celulares, medida indispensável para subsidiar as investigações e viabilizar futuras recuperações.