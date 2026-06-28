Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente de trânsito resulta em morte na PA-124, em Capanema

A vítima do acidente ainda não havia sido identificada pelos órgãos de segurança

O Liberal
fonte

Uma pessoa morreu em acidente de carro de passeio encontrado no meio da mata em Capanema, neste domingo (28). (Reprodução redes sociais)

Uma pessoa morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (28), na PA-124, nas proximidades da 9ª Travessa, no município de Capanema, no nordeste do Pará. Um carro de passeio foi encontrado fora da pista, em uma área de mata. O corpo de uma pessoa foi encontrado do lado de fora do veículo.

A vítima ainda não havia sido identificada pelos órgãos de segurança. As circunstâncias do acidente ainda serão incestivadas. Não há confirmação até o momento sobre o que teria provocado a perda de controle do automóvel. Também não se sabe se a vítima foi arremessada durante o impacto, ou se saiu do veículo após o acidente.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "o caso foi registrado inicialmente na Delegacia de Capanema como morte acidental. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas". O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que não atendeu a ocorrência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Acidente de trânsito

Capanema

mortes no trânsito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Acidente de trânsito resulta em morte na PA-124, em Capanema

A vítima do acidente ainda não havia sido identificada pelos órgãos de segurança

28.06.26 21h35

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Xingu pode ser de adolescente indígena vítima de naufrágio

Embarcação com indígenas afundou no dia 10 de junho e resultou em seis mortes

28.06.26 20h35

RECUPERAÇÃO

Polícia Civil recupera celulares em Bujaru após investigações

Quatro aparelhos serão restituídos para os proprietários legítimos

28.06.26 19h23

POLÍCIA

Homem é morto a facadas após discussão durante consumo de bebida alcoólica em Ananindeua

Antes de morrer, a vítima conseguiu atingir o agressor com uma garrafada na cabeça

28.06.26 17h48

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

CRIME

Homem é morto a facadas pelo próprio filho em Ananindeua; suspeito alegou ter sido vítima de abusos

As circunstâncias do homicídio e a veracidade das alegações apresentadas pelo suspeito serão investigadas pela Polícia Civil

28.06.26 15h39

INTERVENÇÃO POLICIAL

Casal morre após intervenção policial em residencial de Castanhal

O caso foi registrado na tarde de sábado (27)

28.06.26 7h55

POLÍCIA

'Tribunal do crime': homem é sequestrado, amarrado e brutalmente espancado em Benevides

Dois suspeitos foram localizados pela Polícia Militar e encaminhados à Delegacia de Benevides

28.06.26 16h09

POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado neste sábado na rua dos Caripunas, em Belém

Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e se deslocaram até o local

27.06.26 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda