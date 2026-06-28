Acidente de trânsito resulta em morte na PA-124, em Capanema

Uma pessoa morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (28), na PA-124, nas proximidades da 9ª Travessa, no município de Capanema, no nordeste do Pará. Um carro de passeio foi encontrado fora da pista, em uma área de mata. O corpo de uma pessoa foi encontrado do lado de fora do veículo.

A vítima ainda não havia sido identificada pelos órgãos de segurança. As circunstâncias do acidente ainda serão incestivadas. Não há confirmação até o momento sobre o que teria provocado a perda de controle do automóvel. Também não se sabe se a vítima foi arremessada durante o impacto, ou se saiu do veículo após o acidente.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "o caso foi registrado inicialmente na Delegacia de Capanema como morte acidental. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas". O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que não atendeu a ocorrência.