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Polícia

Bebê de um ano morre após caminhão despencar de ponte em Mojuí dos Campos

O acidente foi registrado na noite de domingo (28)

O Liberal
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Bebê de 1 ano morre após caminhão despencar de ponte em Mojuí dos Campos. (Foto: O Impacto Santarém)

Uma criança de aproximadamente 1 ano morreu na noite de domingo (28) após um caminhão madeireiro cair de uma ponte na comunidade Feitosa, zona rural de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima caiu no rio e se afogou. Outras quatro pessoas da mesma família, entre elas os pais da vítima e dois irmãos, ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu quando o caminhão atravessava a estrutura sobre o rio Feitosa. Por circunstâncias que ainda serão apuradas, a ponte cedeu durante a passagem do veículo, que caiu no igarapé.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, confirmou o acidente. Conforme os levantamentos iniciais, moradores da comunidade entraram na água para resgatar os ocupantes do caminhão. O bebê desapareceu logo após a queda e foi localizado pouco tempo depois entre galhos às margens do igarapé, já sem sinais vitais.

Os demais ocupantes do veículo, sendo o motorista, a esposa e os outros dois filhos do casal, conseguiram ser retirados com vida. Eles receberam os primeiros socorros e foram levados ao Hospital Municipal de Mojuí dos Campos por um transporte particular.

As circunstâncias que levaram ao desabamento da ponte ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. O caso será apurado para esclarecer as causas do acidente.

"A Polícia Civil informa que o caso é apurado por meio da Delegacia de Mojuí dos Campos. Segundo as informações preliminares, um caminhão caiu de uma ponte após a estrutura ceder. Uma criança morreu no local. Os demais ocupantes foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", confirmou.


 

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