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Polícia

Homem é encontrado morto com sinais de violência em rua de Barcarena

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (29)

O Liberal
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Homem é encontrado morto com sinais de violência em rua de Barcarena. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado apenas como Fábio foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (29), em Barcarena, no nordeste do Pará. O corpo estava em frente a uma residência na Rua 15 de Novembro, entre a Rua Frederico Vasconcelos e a Travessa Matriz, nas proximidades de uma escola estadual. Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido morta a pauladas.

De acordo com os relatos preliminares, moradores da região localizaram a vítima caída e acionaram as forças de segurança. O homem apresentava graves sinais de violência na região da cabeça. No entanto, não há informações sobre suspeitos, qual a motivação para o homicídio ou as circunstâncias.

Policiais militares estiveram no local para isolar a área até a chegada das equipes da Polícia Científica. Testemunhas relataram que, próximo ao corpo, estava um pedaço de madeira, que teria sido apontado como o objeto usado para golpear a vítima na região da cabeça. Após os procedimentos iniciais, o corpo foi removido para os exames de necropsia.

O caso será investigado pela Polícia Civil. "A Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio são apuradas por meio da Delegacia de Barcarena. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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Homicídio em barcarena
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