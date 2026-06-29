Jovem de 21 anos é morto a tiros por dupla de moto em Tucumã

Um jovem identificado como Carlos Eduardo Alves de Sousa, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo (28), no Setor Vila da Paz, em Tucumã, no sul do Pará. O crime foi praticado por dois homens que estavam em uma motocicleta e fugiram logo após os disparos.

De acordo com informações policiais, a ocorrência foi registrada por volta das 18h15, quando equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua Lateral. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Carlos Eduardo caído em via pública, já sem sinais vitais.

Conforme relatos de testemunhas, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo, aproximou-se da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, a dupla deixou o local em direção desconhecida antes da chegada das forças de segurança.

Apesar da movimentação de pessoas na área, nenhuma testemunha conseguiu informar características que pudessem ajudar na identificação dos autores do crime ou da motocicleta utilizada na fuga.

A PM realizou o isolamento da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da perícia, responsáveis pelos levantamentos iniciais e pela remoção do corpo. As circunstâncias, a autoria e a motivação do homicídio ainda são investigadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, Carlos Eduardo possuía passagens pela polícia por crimes de furto e roubo. A polícia apura se esse histórico tem relação com a execução.

"A Polícia Civil informa que o homicídio é investigado pela Delegacia de Tucumã. Equipes policiais realizam buscas para identificar e localizar os suspeitos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido", comunicou.