Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem de 21 anos é morto a tiros por dupla de moto em Tucumã

O crime ocorreu na tarde de domingo (28)

O Liberal
fonte

Jovem de 21 anos é morto a tiros por dupla de moto em Tucumã. (Foto: Redes Sociais)

Um jovem identificado como Carlos Eduardo Alves de Sousa, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo (28), no Setor Vila da Paz, em Tucumã, no sul do Pará. O crime foi praticado por dois homens que estavam em uma motocicleta e fugiram logo após os disparos.

De acordo com informações policiais, a ocorrência foi registrada por volta das 18h15, quando equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua Lateral. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Carlos Eduardo caído em via pública, já sem sinais vitais.

Conforme relatos de testemunhas, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo, aproximou-se da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, a dupla deixou o local em direção desconhecida antes da chegada das forças de segurança.

Apesar da movimentação de pessoas na área, nenhuma testemunha conseguiu informar características que pudessem ajudar na identificação dos autores do crime ou da motocicleta utilizada na fuga.

A PM realizou o isolamento da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da perícia, responsáveis pelos levantamentos iniciais e pela remoção do corpo. As circunstâncias, a autoria e a motivação do homicídio ainda são investigadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, Carlos Eduardo possuía passagens pela polícia por crimes de furto e roubo. A polícia apura se esse histórico tem relação com a execução.

"A Polícia Civil informa que o homicídio é investigado pela Delegacia de Tucumã. Equipes policiais realizam buscas para identificar e localizar os suspeitos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em tucumã

homem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de perseguir e tentar matar esposa com facão é preso em Parauapebas

O caso foi registrado na noite de domingo (28)

29.06.26 12h44

CRIME

Homem é preso suspeito de matar cachorro com tiro de espingarda em Santarém

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (29)

29.06.26 12h02

HOMICÍDIO

Jovem de 21 anos é morto a tiros por dupla de moto em Tucumã

O crime ocorreu na tarde de domingo (28)

29.06.26 11h41

HOMICÍDIO

Homem é perseguido e morto a golpes de facão em Bagre

O homicídio ocorreu na manhã de domingo (28)

29.06.26 11h22

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Desabamento durante festa junina em Breves mata uma pessoa e deixa vários feridos

O grave acidente foi registrado na noite de domingo (28)

29.06.26 8h34

ACIDENTE

Colisão entre caminhões deixa um morto na PA-256, em Ipixuna do Pará

O acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (29)

29.06.26 10h42

POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado neste sábado na rua dos Caripunas, em Belém

Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e se deslocaram até o local

27.06.26 11h05

ACIDENTE

Bebê de um ano morre após caminhão despencar de ponte em Mojuí dos Campos

O acidente foi registrado na noite de domingo (28)

29.06.26 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda