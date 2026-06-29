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Polícia

Suspeito de perseguir e tentar matar esposa com facão é preso em Parauapebas

O caso foi registrado na noite de domingo (28)

O Liberal
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Suspeito de perseguir e tentar matar esposa com facão é preso em Parauapebas. (Foto: Redes Sociais)

Um homem foi preso, suspeito de tentativa de feminicídio, após perseguir a companheira com um facão do tipo peixeira, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (28), no bairro Rio Verde, nas proximidades da Praça do Cidadão.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), por volta das 22h35, uma equipe que realizava patrulhamento na região foi acionada ao ouvir os pedidos de socorro de uma mulher. Conforme o relato dos agentes, a vítima correu em direção à viatura e buscou proteção junto à corporação.

No momento da abordagem, os guardas visualizaram um homem saindo de uma residência com uma faca do tipo peixeira. O suspeito foi imediatamente abordado e recebeu ordem para soltar a arma, que foi atendida sem resistência.

Segundo a GCM, em razão das circunstâncias da ocorrência e para garantir a segurança da equipe, da vítima e do próprio detido, foi necessária a utilização de algemas durante a condução. A faca foi apreendida.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O caso será investigado pelas autoridades competentes para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.

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