Homem é preso suspeito de matar cachorro com tiro de espingarda em Santarém

Um homem foi detido na manhã desta segunda-feira (29), suspeito de matar um cachorro com um disparo de espingarda na Comunidade Vista Alegre, zona rural de Santarém, no oeste do Pará. Além de responder pelo crime de maus-tratos com resultado morte do animal, ele também foi autuado por posse irregular de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um desentendimento ocorrido durante uma festa realizada na comunidade na madrugada desta segunda-feira. Conforme os levantamentos iniciais, o suspeito teria discutido com o tutor do animal.

Após a confusão, o suspeito teria ido até a própria residência, onde pegou uma espingarda calibre 20. Em seguida, foi até a casa do tutor do animal e efetuou um disparo que atingiu o cachorro na região da cabeça. O cachorro morreu no local antes de receber qualquer atendimento.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar por volta das 8h. Equipes do 35º Batalhão realizaram diligências e localizaram o suspeito em sua residência. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 20 e quatro cartuchos intactos do mesmo calibre.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a vítima da ocorrência, a arma de fogo e as munições apreendidas. O caso será investigado, e os procedimentos legais cabíveis foram adotados pela autoridade policial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.