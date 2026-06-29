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Polícia

Homem é perseguido e morto a golpes de facão em Bagre

O homicídio ocorreu na manhã de domingo (28)

O Liberal

Um homem conhecido pelo apelido de "Mocó" foi morto a golpes de facão no município de Bagre, no arquipélago do Marajó. O crime ocorreu na manhã de domingo (28) e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram a vítima correndo pelas ruas da cidade, por volta das 6h10, enquanto tentava escapar de dois suspeitos armados com facões. Após uma perseguição, os suspeitos conseguiram alcançar ‘Moco’ e desferiram diversos golpes.

Mesmo gravemente ferida, a vítima foi socorrida por moradores e levada ao hospital do município. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, o homicídio teria ocorrido momentos depois de um desentendimento envolvendo a vítima e um homem que seria um dos suspeitos flagrados nas imagens. Durante a confusão, um terceiro envolvido teria entrado na briga e atacado a vítima com um facão. A motivação da confusão, porém, ainda não foi esclarecida.

Após o crime, os suspeitos fugiram. A Polícia Militar realizou diligências, identificou e prendeu um dos suspeitos. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a dinâmica e a motivação do homicídio.

"Um suspeito foi autuado em flagrante por homicídio doloso. Equipes policiais realizam buscas para localizar um segundo envolvido. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Bagre", comunicou.

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