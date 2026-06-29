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Polícia

Colisão entre caminhões deixa um morto na PA-256, em Ipixuna do Pará

O acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (29)

O Liberal
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Colisão entre caminhões deixa um morto na PA-256, em Ipixuna do Pará. (Foto: Redes Sociais)

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira (29) resultou na morte de um caminhoneiro na rodovia PA-256, entre a Vila Canaã e a Serraria Brasil, na zona rural de Ipixuna do Pará, no sudeste do estado. A colisão envolveu dois caminhões, um deles carregado com toras de madeira. Até o momento, a identidade da vítima que morreu não havia sido divulgada oficialmente.

De acordo com as informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 4h55, nas proximidades da Fazenda Roseta, entre a Serraria Brasil e a Fazenda Princesa. Um caminhão de pequeno porte teria atingido violentamente a traseira do veículo que transportava madeira. Com a força do impacto, a cabine do caminhão menor ficou completamente destruída.

Um dos ocupantes do caminhão morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro. Outra pessoa sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento das equipes de saúde acionadas para a ocorrência e foi encaminhada para atendimento médico.

Após o acidente, a área foi isolada para os procedimentos periciais e a remoção do corpo, que deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, a Polícia Rodoviária Estadual não havia divulgado informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

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