Grupo armado invade casa, rouba objetos e agride casal no bairro do Marco, em Belém

A casa do radialista Paulo Caxiado foi invadida por quatro homens armados por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (29), no bairro do Marco, em Belém. Segundo as primeiras informações da polícia, Paulo, a esposa e o filho estavam dormindo quando foram surpreendidos pelos criminosos, que invadiram o imóvel após arrombarem a porta da frente. A família foi rendida, amarrada e agredida durante a ação. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado ou preso.

Além de agredirem o casal, os suspeitos roubaram celulares, notebooks utilizados pelo radialista para o trabalho, caixas de som, televisão e outros objetos de valor. O imóvel possui câmeras de segurança e sistema de alarme, e a família tenta entender por que o equipamento não disparou no momento da invasão.

Na manhã desta segunda-feira, equipes da Polícia Civil estiveram na residência para realizar os primeiros levantamentos e dar prosseguimento às investigações do caso.

Em nota, a Polícia Militar informou que, após ser acionada, equipes do 1º Batalhão foram imediatamente ao local da ocorrência e realizaram buscas pelos suspeitos. "O policiamento foi intensificado na área com rondas ostensivas para localizar os envolvidos", comunicou a corporação.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou, também em nota, que o caso é investigado pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.