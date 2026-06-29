Viatura da Setran capota em Marituba e três agentes são levados para o hospital
Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Setran) comunicou que a equipe visualizou motociclista trafegando sem capacete, utilizando sandálias e conduzindo uma motocicleta com a placa adulterada por fitas adesivas na Fernando Guilhon
Uma viatura da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Setran) de Marituba capotou na tarde de domingo (28/6). O caso ocorreu durante um patrulhamento da Setran na avenida Fernando Guilhon, em Marituba. De acordo com a prefeitura, um agente permanece em observação, enquanto os outros dois passam por exames médicos.
Em nota, a Setran comunicou que a equipe visualizou um motociclista trafegando sem capacete, utilizando sandálias e conduzindo uma motocicleta com a placa adulterada por fitas adesivas na Fernando Guilhon.
Segundo a Secretaria, ao ser emitido o alerta sonoro com ordem de parada, “o condutor se assustou, acelerou a motocicleta à frente da viatura e perdeu o controle do veículo, ocasionando o acidente, que resultou em danos mecânicos e capotamento da viatura”.
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará socorreu os agentes da Setran. O estado de saúde de cada um deles não foi divulgado. Quanto ao motociclista, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte informou que ele foi encaminhado ao hospital, segue recebendo atendimento médico e tem estado clínico estável.
A Setran afirmou ainda que o condutor da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “Os fatos foram levados ao conhecimento da autoridade policial de plantão, e que internamente apura as circunstâncias da ocorrência”, afirmou.
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