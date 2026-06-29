Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Ulianópolis

Um homem foi preso em flagrante no domingo (28/6) suspeito de estuprar a própria filha em Ulianópolis, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após a mãe da vítima comparecer à delegacia para denunciar o suposto abuso que a filha, de apenas 13 anos, sofreu.

A genitora informou aos policiais civis que tomou conhecimento de que o caso teria ocorrido por intermédio de um colega de escola dela, tendo como suposto autor do delito o próprio pai da garota.

A jovem, que também esteve na delegacia com a mãe, foi encaminhada para atendimento na Sala Lilás da Delegacia de Ulianópolis, onde passou por escuta especializada e relatou ter sido vítima dos atos libidinosos. Ainda segundo a PC, a vítima informou, ainda, que os fatos voltaram a ocorrer no último sábado (27/6), em sua residência, e acrescentou que o investigado a ameaçou utilizando uma arma branca.

De posse das informações obtidas e diante da situação de flagrância, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado, onde foi localizado e recebeu voz de prisão em flagrante. O preso foi conduzido para a unidade policial, para a realização dos procedimentos legais cabíveis, e encontra-se à disposição da Justiça.