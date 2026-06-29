Mulher é espancada pelo companheiro com socos, chutes e cabo de enxada em Santarém

Uma mulher foi vítima de uma violenta agressão praticada pelo próprio companheiro na noite de domingo (28), no ramal do Cupuaçu, na comunidade do Pajuçara, em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito, identificado como Sebastião de Jesus Santos, foi contido e amarrado por moradores da região até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar repassadas ao portal O Impacto, a guarnição foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais constataram as agressões.

Segundo relato da vítima à PM, ela foi ameaçada pelo companheiro e agredida com socos e chutes na cabeça e nas costas. Além disso, o homem teria utilizado o cabo de uma enxada para golpeá-la, provocando uma possível fratura na clavícula.

Testemunhas intervieram para impedir que a violência continuasse, imobilizando e amarrando o suspeito até a chegada da polícia. Sebastião foi encontrado com lesões no rosto, supostamente provocadas pelos moradores durante a tentativa de defender a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, a mulher e o suspeito foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal (PSM).

Após receber atendimento médico, a vítima foi liberada e conduzida pela Polícia Militar à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado e foram adotadas as medidas legais cabíveis. Já o suspeito permaneceu internado no hospital, sob escolta policial.