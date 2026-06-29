Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é agredida com soco no rosto e pode perder a visão de um dos olhos em Parauapebas

O suspeito, que é companheiro da vítima, foi preso em flagrante

O Liberal
fonte

Mulher é agredida com soco no rosto e pode perder a visão de um dos olhos em Parauapebas. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Uma mulher foi brutalmente agredida com um soco no olho esquerdo e corre o risco de perder a visão em Parauapebas, no sudeste do Pará. O principal suspeito é o próprio companheiro da vítima, identificado como Tharles Santos Silva, que foi preso pela Polícia Militar na tarde de domingo (28). O caso é investigado pela Polícia Civil.

A vítima permanece internada em um hospital particular do município. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de suposta agressão contra uma enfermeira por um paciente. No entanto, ao chegar ao local, os policiais verificaram que a denúncia não procedia e constataram que se tratava de um caso de violência doméstica.

Em depoimento aos militares, a mulher relatou que foi atingida por um soco no olho esquerdo. Ela contou que, após a agressão, caiu no chão e percebeu um líquido escorrendo do olho, acompanhado de um forte odor. Já na unidade de saúde, foi informada pela equipe médica de que o líquido era proveniente do próprio globo ocular e de que há grande probabilidade de perda da visão.

Após atenderem a vítima, os policiais seguiram até o Hospital Municipal de Parauapebas, onde o suspeito recebia atendimento médico por um ferimento no pé causado por um fragmento de vidro. Depois de ser medicado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A defesa de Tharles Santos Silva informou, por meio do advogado que o representa, que irá se manifestar exclusivamente em juízo.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Parauapebas, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica. Ainda confirme a polícia, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mulher é agredida com soco no rosto e pode perder a visão de um dos olhos em Parauapebas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é esfaqueado sete vezes após suspeita de traição e fica em estado grave no Pará

O principal suspeito do crime já foi identificado e está foragido

29.06.26 23h00

DEU RUIM

Criminosos invadem agência bancária em Tailândia, mas não conseguem levar dinheiro

Por causa dos danos causados durante a ação criminosa, o atendimento presencial na agência foi suspenso nesta segunda-feira (29)

29.06.26 21h42

POLÍCIA

Mulher é espancada pelo companheiro com socos, chutes e cabo de enxada em Santarém

Testemunhas intervieram para impedir que a violência continuasse, imobilizando e amarrando o suspeito até a chegada da polícia

29.06.26 20h06

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida com soco no rosto e pode perder a visão de um dos olhos em Parauapebas

O suspeito, que é companheiro da vítima, foi preso em flagrante

29.06.26 19h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem que usava documentos de vítima de homicídio é preso no Pará

Maicon Rafael Queiroz da Silva, o "Gordo", é suspeito de integrar uma facção criminosa. No momento da prisão, ele tentou subornar os policiais para que fosse liberado.

25.03.25 23h25

VIOLÊNCIA

Lutador de MMA mata mulher trans em motel de Ananindeua; veja qual seria a motivação

Vítima é a influenciadora transexual Paola Brattcho; um homem também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano

01.03.25 11h01

DESDOBRAMENTO

Prisão de advogada acusada de matar a mãe foi ilegal, segundo a Justiça

Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello foi presa no dia 14 de outubro e solta uma semana depois

22.12.22 18h19

POLÍCIA

Policiais civis prendem homem acusado de violência doméstica, em Belém

Usando um pedaço de lajota, o homem agrediu a ex-companheira. Ela foi encaminhada para atendimento médico

11.03.22 10h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda