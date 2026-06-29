Mulher é agredida com soco no rosto e pode perder a visão de um dos olhos em Parauapebas

Uma mulher foi brutalmente agredida com um soco no olho esquerdo e corre o risco de perder a visão em Parauapebas, no sudeste do Pará. O principal suspeito é o próprio companheiro da vítima, identificado como Tharles Santos Silva, que foi preso pela Polícia Militar na tarde de domingo (28). O caso é investigado pela Polícia Civil.

A vítima permanece internada em um hospital particular do município. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de suposta agressão contra uma enfermeira por um paciente. No entanto, ao chegar ao local, os policiais verificaram que a denúncia não procedia e constataram que se tratava de um caso de violência doméstica.

Em depoimento aos militares, a mulher relatou que foi atingida por um soco no olho esquerdo. Ela contou que, após a agressão, caiu no chão e percebeu um líquido escorrendo do olho, acompanhado de um forte odor. Já na unidade de saúde, foi informada pela equipe médica de que o líquido era proveniente do próprio globo ocular e de que há grande probabilidade de perda da visão.

Após atenderem a vítima, os policiais seguiram até o Hospital Municipal de Parauapebas, onde o suspeito recebia atendimento médico por um ferimento no pé causado por um fragmento de vidro. Depois de ser medicado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A defesa de Tharles Santos Silva informou, por meio do advogado que o representa, que irá se manifestar exclusivamente em juízo.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Parauapebas, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica. Ainda confirme a polícia, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.