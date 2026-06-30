Criança morre após desaparecer em rio na zona rural de Augusto Corrêa

Uma criança morreu após desaparecer nas águas de um rio nas proximidades da comunidade Nova Olinda, na zona rural de Augusto Corrêa, no nordeste paraense. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (29). Segundo as informações iniciais, o menino tomava banho no rio com dois irmãos quando desapareceu.

As circunstâncias do afogamento ainda são investigadas pelas autoridades policiais. Os relatos de testemunhas são que a vítima e os dois irmãos tomavam banho no rio quando a correnteza teria arrastado as crianças. Os dois irmãos maiores conseguiram nadar e tentaram salvar o menino, mas não conseguiram salvá-lo. Ele acabou sendo arrastado e desapareceu.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizar as buscas no local. Enquanto os trabalhos eram realizados, familiares, amigos e moradores da comunidade permaneceram reunidos no porto de Nova Olinda, à espera da localização do corpo da criança. A vítima foi encontrada morta momentos depois.

As circunstâncias do afogamento serão investigadas pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que o caso foi registrado na Delegacia de Augusto Corrêa "como morte acidental por afogamento". A instituição comunicou ainda que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.