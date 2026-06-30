Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de homem é encontrado boiando próximo ao porto de Itaituba

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (29)

O Liberal
fonte

Corpo de homem é encontrado boiando próximo ao porto de Itaituba. (Foto: Reprodução / O Giro Portal)

O corpo de um homem foi encontrado boiando no início da noite de segunda-feira (29), nas proximidades do porto da balsa, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada por familiares como Jefferson Augusto Ferreira Palmeira. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Segundo informações preliminares, moradores avistaram o corpo sob a estrutura da balsa e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e solicitaram apoio das equipes responsáveis pelo resgate e pelos procedimentos periciais.

A retirada do corpo foi realizada por militares do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (7º GBM), com apoio da equipe Fogo Zero. Em seguida, policiais civis e peritos da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e providenciar a remoção do corpo.

Até o momento, a dinâmica da morte de Jefferson Augusto permanece desconhecida. A Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer o caso e apurar se houve crime ou se a morte ocorreu por outras causas. O laudo da Polícia Científica deverá contribuir para determinar a causa da morte e auxiliar no andamento das investigações.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que "o corpo foi resgatado no Rio Tapajós e entregue à Polícia Científica para os procedimentos cabíveis". A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, que afirmou apurar o episódio pela Seccional de Itaituba. "Perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias da morte. Testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Afogamento

corpo encontrado em rio
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Colisão entre motocicletas deixa três pessoas gravemente feridas em Santarém

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (30)

30.06.26 13h21

POLÍCIA

Mulher é agredida pelo ex após recusar reatar relacionamento no Marajó; PC prende suspeito

A mulher e o atual companheiro dela compareceram à delegacia do município para informar uma escalada de violência e condutas agressivas por parte do investigado

30.06.26 13h18

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto em área de mata após ser levado por suspeitos em Benevides

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (30)

30.06.26 12h40

INVESTIGAÇÃO

OAB-PA acompanha investigação sobre cadela morta a tiros em Tucumã

O animal foi morto a tiros no dia 19 de junho

30.06.26 12h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

AFOGAMENTO

Criança morre após desaparecer em rio na zona rural de Augusto Corrêa

O incidente foi registrado na tarde de segunda-feira (29)

30.06.26 10h56

INVESTIGAÇÃO

Homem é esfaqueado sete vezes após suspeita de traição e fica em estado grave no Pará

O principal suspeito do crime já foi identificado e está foragido

29.06.26 23h00

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto em área de mata após ser levado por suspeitos em Benevides

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (30)

30.06.26 12h40

HOMICÍDIO

‘Moleza’ é morto a tiros na Orla do Taiassuí, em Benevides

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (29).

30.06.26 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda