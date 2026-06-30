Corpo de homem é encontrado boiando próximo ao porto de Itaituba
O caso foi registrado na noite de segunda-feira (29)
O corpo de um homem foi encontrado boiando no início da noite de segunda-feira (29), nas proximidades do porto da balsa, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada por familiares como Jefferson Augusto Ferreira Palmeira. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
Segundo informações preliminares, moradores avistaram o corpo sob a estrutura da balsa e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e solicitaram apoio das equipes responsáveis pelo resgate e pelos procedimentos periciais.
A retirada do corpo foi realizada por militares do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (7º GBM), com apoio da equipe Fogo Zero. Em seguida, policiais civis e peritos da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e providenciar a remoção do corpo.
Até o momento, a dinâmica da morte de Jefferson Augusto permanece desconhecida. A Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer o caso e apurar se houve crime ou se a morte ocorreu por outras causas. O laudo da Polícia Científica deverá contribuir para determinar a causa da morte e auxiliar no andamento das investigações.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que "o corpo foi resgatado no Rio Tapajós e entregue à Polícia Científica para os procedimentos cabíveis". A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, que afirmou apurar o episódio pela Seccional de Itaituba. "Perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias da morte. Testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.
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