‘Moleza’ é morto a tiros na Orla do Taiassuí, em Benevides

Um homem foi morto a tiros na área da orla da comunidade do Taiassuí, localizada no município de Benevides, região Metropolitana de Belém. O homicídio foi registrado na tarde de segunda-feira (29), quando a vítima estava em via pública. Segundo os relatos iniciais, a vítima, conhecida pelo apelido de “Moleza”, seria moradora da capital paraense, mas estaria visitando familiares.

De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu enquanto era realizada a partida da Seleção Brasileira. Moradores relataram ter ouvido vários disparos de arma de fogo, o que provocou correria e assustou pessoas que estavam nas proximidades, especialmente na região de um igarapé da comunidade.

Após o homicídio, os suspeitos fugiram em direção ao município de Santa Izabel do Pará. Até o momento, nenhum deles foi identificado ou localizado pelas forças de segurança. Também não há detalhes sobre as circunstâncias do crime ou se os atiradores estavam em algum tipo de veículo.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e realizaram o isolamento da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pelos procedimentos periciais e pela remoção do corpo.

A Delegacia de Homicídios ficará responsável pelas investigações. A polícia busca esclarecer a dinâmica do crime, identificar os autores dos disparos e apurar a motivação da execução.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.