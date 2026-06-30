Pará mantém redução contínua da violência letal e supera em três vezes a meta nacional

Desde 2018, o Pará tem superado em mais de três vezes a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP) para a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Com base no PNSP, o Ministério da Justiça estabelece como meta uma redução média anual de 3,2% desses crimes em cada estado brasileiro. No Pará, a média anual de redução é de 10,12%.

Segundo o Relatório Diário de Criminalidade (RDC), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o Pará mantém uma trajetória contínua de redução dos CVLI. Entre 2018 e 2019, a taxa caiu 26,51%. Entre 2019 e 2020, a redução foi de 18,25%. Nos anos mais recentes, o Estado registrou quedas de 10,31% entre 2022 e 2023, de 11,14% entre 2023 e 2024 e de 5,68% entre 2024 e 2025.

O titular da Segup, Ed-Lin Anselmo ressalta que o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social orienta as ações de segurança pública e estabelece metas para avaliar o desempenho dos estados. "No Pará, essas diretrizes são executadas em conjunto com as estratégias desenvolvidas pelo governo do Estado, por meio da Segup, fortalecendo a atuação das forças de segurança e contribuindo para a redução dos índices de criminalidade", destacou.

Vidas preservadas

A comparação entre os anos de 2018 e 2025 revela uma redução de mais de 54% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais, ocorrências que envolvem homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte no Pará. Isso significa que, em 2018, início da atual gestão estadual, foram registrados 4.070 crimes que resultaram em morte. Em 2025, esse número caiu para 1.857.

Na prática, os resultados indicam que 2.213 vidas foram preservadas ao longo dos últimos sete anos, reflexo dos investimentos realizados pelo governo do Pará no fortalecimento das forças de segurança, na ampliação da infraestrutura e nas estratégias de combate à criminalidade. "O trabalho não para. Os investimentos continuarão para levar ainda mais segurança à população", afirmou o secretário.

Melhora no Atlas da Violência

O Pará foi o estado da Região Norte que mais reduziu a taxa de homicídios, liderando o ranking regional, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados na última terça-feira (25), no Atlas da Violência 2026. Conforme o estudo, o Estado apresentou retração de 36,4% nesse tipo de crime entre 2014 e 2024.

No cenário nacional, o Pará aparece entre os cinco estados com maior redução contínua de homicídios desde 2017, ocupando a quarta colocação no ranking brasileiro, com diminuição de 49,8%, atrás apenas do Rio Grande do Norte (-56,6%), Sergipe (-54,8%) e Goiás (-52,6%). Já a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Estado recuou 50,7%, passando de 55,6 para 27,4 mortes no período.

Em relação aos homicídios de jovens de 15 a 29 anos, o Pará apresentou queda de 37,6% entre 2019 e 2024. Em um comparativo de dez anos, entre 2014 e 2024, a redução chega a 38,6%. Já na comparação entre 2023 e 2024, a retração foi de 7,1%. Na taxa por 100 mil habitantes, a redução alcança 51%.

Modernização da segurança

Nos últimos sete anos, o governo do Pará investiu quase R$ 1 bilhão na área da segurança, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). Os recursos foram investidos em equipamentos de alta tecnologia, viaturas, armamentos, munições, lanchas rápidas e na implantação das Bases Integradas Fluviais, ampliando a presença do Estado em regiões estratégicas.

Os aportes também contemplaram a modernização dos sistemas de monitoramento, com mais de mil câmeras em funcionamento, além de 100 totens de segurança, conectados ao 190, e a aquisição de um novo Centro de Comando e Controle Móvel. O reforço da tecnologia e da infraestrutura ampliou a capacidade de prevenção, resposta rápida e enfrentamento à criminalidade em todo o território paraense.

Usinas da Paz

Entre as iniciativas que contribuem para a redução da criminalidade no Pará está o programa Territórios pela Paz (TerPaz), responsável pelas 33 Usinas da Paz (UsiPaz). Os complexos já realizaram mais de 15 milhões de atendimentos, com serviços gratuitos nas áreas de cidadania, educação, saúde, cultura, esporte, qualificação e assistência social, ampliando o acesso às políticas públicas.

As UsiPaz estão nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Barcarena, Cametá, Castanhal, Capanema, Salinópolis, Igarapé-Miri, Moju, Bragança, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Abaetetuba, Tomé-Açu, Itaituba, Tucuruí, Paragominas, Marabá, Altamira, Redenção, Santarém, Parauapebas, Canaã dos Carajás, São Félix do Xingu e Óbidos.

Outras cinco unidades seguem em construção nos municípios de Ananindeua (segunda unidade, no bairro Distrito Industrial), Viseu, Breves, Portel e Parauapebas (segunda unidade).