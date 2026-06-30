Colisão entre motocicletas deixa três pessoas gravemente feridas em Santarém

Três pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão entre duas motocicletas na manhã desta terça-feira (30), na rodovia Fernando Guilhon, nas proximidades da ponte do Juá, em Santarém, no oeste do Pará. Não há informações sobre a causa do acidente.

Segundo os relatos iniciais, o acidente foi registrado por volta das 8h. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas inicialmente com a informação de que cinco pessoas estariam envolvidas na ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que havia três vítimas.

Segundo o Samu, um homem e duas mulheres receberam os primeiros atendimentos ainda na rodovia. Após serem estabilizados, os três foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal. As vítimas apresentavam suspeita de fraturas nos membros inferiores e passarão por avaliação médica para confirmação das lesões.

Além do Samu, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) também atenderam à ocorrência. Enquanto os socorristas prestavam atendimento às vítimas, os agentes organizaram o fluxo de veículos para garantir a segurança no trecho.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC disse que, até o momento, "a ocorrência não foi registrada na delegacia".