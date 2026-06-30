Homem é encontrado morto em área de mata após ser levado por suspeitos em Benevides

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (30), em uma área de mata no bairro Benfica, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Segundo as informações iniciais, a vítima havia sido levada por um grupo de suspeitos, na manhã de segunda-feira (29), após ser apontada como autora de um suposto assédio contra uma jovem da comunidade.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, moradores acionaram a corporação por volta das 10h, após o corpo ser localizado nas proximidades da Rua José Elías, com acesso pela PA-404, próximo a uma igreja.

A irmã da vítima informou aos policiais que, na manhã de segunda-feira (29), o homem teria sido levado da própria casa por um grupo de indivíduos ainda não identificados. Conforme o relato, os suspeitos diziam que a vítima teria assediado uma menina. Desde então, ele não havia sido mais visto.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte, que será esclarecida após os exames periciais para verificar lesões de faca ou tiros.

A Polícia Científica foi até o local, de difícil acesso, para realizar a perícia e a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à PC. Em nota, a instituição disse que apura as circunstâncias da morte por meio da Delegacia de Murinin. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, comunicou a Polícia Civil.