Incêndio destrói casa de madeira no bairro da Condor em Belém

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa de madeira no bairro da Condor, em Belém, na tarde desta terça-feira (24). Segundo as informações iniciais, o imóvel ficava nos fundos de uma casa de alvenaria na passagem Santa Terezinha, entre a avenida Roberto Camelier e a travessa dos Tupinambás. Um idoso precisou ser resgatado por vizinhos. Não há registro de feridos.

Os relatos de moradores são de que o incêndio teve início por volta de 16h, quando o idoso estava sozinho no imóvel. Quando os vizinhos perceberam as chamas, entraram no local e retiraram o homem. A casa e todos os móveis e eletrodomésticos foram destruídos pelas chamas. Os moradores contaram que a residência que pegou fogo tinha dois compartimentos e duas pessoas moravam nela, uma delas era o idoso. Não há informações sobre o que teria dado início ao incêndio.

Uma viatura do corpo de bombeiros esteve no local e conseguiu realizar o combate e controle das chamas, antes que se alastrasse para as casas ao redor. Por volta de 18h30, o fogo já havia cessado. Ainda segundo os relatos de moradores, no momento do incêndio, a área estava sem água nas torneiras, o que impediu a população de ajudar a combater as chamas logo no início do incêndio. O idoso que perdeu tudo precisou ser amparado por familiares, devido ao susto e ao nervosismo pela tragédia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.