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Polícia

Empresário é assassinado a tiros em estabelecimento comercial de Tucumã

O crime ocorreu na noite de terça-feira (30/6)

O Liberal
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Empresário é assassinado a tiros em estabelecimento comercial de Tucumã. (Foto: Redes Sociais)

O empresário Felipe Sales Gomes, mais conhecido como “Felipe Fita”, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (30/6), em um estabelecimento comercial nas dependências de um posto de combustíveis, no município de Tucumã, no sul do Pará. De acordo com as informações iniciais, a vítima foi alvejada por dois suspeitos que teriam se passado por clientes.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 19h20 para atender à ocorrência. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram a vítima caída no chão, ainda com sinais vitais. Felipe apresentava duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, uma na parte de trás da cabeça e outra na região da clavícula esquerda.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada para prestar socorro, mas o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com testemunhas, Felipe estava na entrada do estabelecimento quando dois homens, que estavam consumindo bebidas no local, se levantaram, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. Em seguida, a dupla fugiu em uma motocicleta Honda Titan de cor roxa, tomando destino desconhecido.

Durante os procedimentos no local do crime, os policiais verificaram que a vítima portava na cintura uma pistola CZ P-07, calibre .380, carregada e acondicionada em um coldre de couro. A arma, um carregador e dez munições intactas foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do homicídio, identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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