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Polícia

Homem é assassinado a tiros em vila de kitnets de Canaã dos Carajás

De acordo com testemunhas, este seria o terceiro homicídio registrado no mesmo local

O Liberal

Um homem identificado como Paulo Roberto da Costa Silva, de 35 anos, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (30/6), em uma vila de kitnets, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. O crime ocorreu no residencial localizado na Avenida Liberdade, onde, segundo moradores, já teriam sido registrados ao menos outros dois homicídios semelhantes.

De acordo com as primeiras informações, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta de cor preta e entraram no residencial. Antes de invadirem o imóvel, os suspeitos ordenaram que a esposa da vítima deixasse o kitnet. Em seguida, eles entraram na residência e efetuaram diversos disparos contra Paulo Roberto, que morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e isolar a área até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia. Durante os trabalhos, foram recolhidas sete cápsulas deflagradas  de pistola calibre 9 milímetros.

Testemunhas informaram que, após a execução, os atiradores deixaram o residencial efetuando disparos para o alto, o que provocou pânico entre os moradores e intimidou pessoas que estavam nas proximidades.

Este é, pelo menos, o terceiro homicídio registrado na mesma vila de kitnets. Um dos casos de maior repercussão ocorreu em 2 de junho deste ano, quando um homem foi encontrado morto dentro de um poço em uma das unidades do residencial.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso. "A Polícia Civil informa que a Delegacia de Canaã dos Carajás apura o homicídio. Equipes policiais trabalham para identificar e localizar os envolvidos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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