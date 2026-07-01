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Polícia

Dupla é presa ao tentar sacar dinheiro em agência bancária com identidade adulterada em Mãe do Rio

A gerente da agência, que percebeu a ação, contatou imediatamente a equipe da delegacia do município

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais conduzindo os presos até a delegacia. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante pela Polícia Civil na terça-feira (30/6), suspeitos de praticarem o crime de tentativa de estelionato em Mãe do Rio, no nordeste do Pará. Segundo a PC, o suspeito tentou sacar dinheiro em uma agência bancária utilizando documento de identidade com indícios de adulteração.

A gerente da agência, que percebeu a ação, contatou imediatamente a equipe da delegacia do município. Com isso, os policiais civis foram até o endereço informado, onde abordaram o suspeito que tentava efetuar o saque. A polícia informou que constatou que o investigado portava uma cédula de identidade com indícios de adulteração, em nome de outra pessoa.

Em razão da suspeita, o homem e sua acompanhante foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Os conduzidos permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Punição

O Código Penal Brasileiro determina reclusão de 1 a cinco anos e multa para o crime de estelionato, que trata de “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. Para um crime tentado, a legislação aplica a mesma pena de um crime consumado, diminuída de um a dois terços.

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