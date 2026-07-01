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Polícia

Dupla encapuzada invade casa e mata homem a tiros em Breu Branco

O crime ocorreu na noite de terça-feira (30/6)

O Liberal
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Dupla encapuzada invade casa e mata homem a tiros em Breu Branco. (Foto: Correio de Carajás)

Um homem identificado como Getúlio da Silva foi morto a tiros na noite de terça-feira (30/6), após dois suspeitos encapuzados invadirem a residência onde ele estava, em Breu Branco, no sudeste do Pará. O homicídio foi registrado na Rua Tucuruí, no bairro Vilela I.

Segundo as primeiras informações, a vítima conversava na sala do imóvel na companhia de amigos, por volta das 21h. Os suspeitos, armados e com os rostos cobertos, entraram na residência e efetuaram pelo menos sete disparos de arma de fogo contra Getúlio. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após a execução, a dupla fugiu antes da chegada da Polícia Militar. A PM foi acionada, isolou a área e comunicou a Polícia Civil, que deu início aos procedimentos investigativos. Peritos da Polícia Científica realizaram os levantamentos no local do crime, enquanto o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde passou por exames de necropsia.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio. Até o momento, os autores do crime não foram identificados, e as investigações seguem para esclarecer a motivação da execução.

"A Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio são investigadas pela Delegacia de Breu Branco. Perícias foram solicitadas. Informações que auxiliem nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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