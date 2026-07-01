Foragido do Pará, investigado por integrar organização criminosa, é preso no Mato Grosso do Sul

Um homem foragido da Justiça do Pará, investigado por ocupar um cargo de destaque em uma organização criminosa, foi preso na terça-feira (30/6), no município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A captura foi realizada durante uma operação integrada entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Pará (FICCO/PA) e a FICCO/MS.

Contra o suspeito havia mandados de recaptura e de prisão expedidos pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém e pela 1ª Vara Criminal de Castanhal. Além disso, desde 2025 ele era alvo do "Red Notice", um alerta vermelho da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Esse mecanismo de cooperação internacional foi utilizado pela Polícia Federal para que as autoridades brasileiras fossem alertadas caso o suspeito entrasse em outros países.

As investigações apontam que o preso exercia posição de liderança dentro da organização criminosa, com envolvimento em atividades ligadas ao tráfico de drogas, tráfico de armas e à determinação de crimes violentos praticados em vários municípios do Pará. O delegado-geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly, destacou que a prisão reforça o trabalho de enfrentamento à criminalidade organizada. “A prisão reitera o trabalho que desenvolvemos no combate ativo à criminalidade organizada no Estado. Nossas operações são resultado de levantamentos estratégicos e atuação integrada, demonstrando uma resposta eficiente na localização de lideranças e na responsabilização criminal dos envolvidos”, afirmou.

Investigações

Durante o trabalho de inteligência, as forças de segurança identificaram que o investigado circulava por cidades da Bolívia e do Paraguai, utilizando a região de fronteira como estratégia para dificultar sua localização e evitar a captura.

Após a localização do suspeito, as equipes cumpriram as ordens judiciais vigentes. De acordo com o delegado Vitor Fontes, da FICCO no Pará, no momento da abordagem o investigado tentou correr para o interior do imóvel, onde foi contido pelos policiais.

“Após a captura, ele foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde também foi autuado em flagrante pelos delitos de posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso”, explicou o delegado.

A FICCO/PA é formada por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil do Pará e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que atuam de forma integrada no combate às organizações criminosas e na repressão ao crime organizado no estado.