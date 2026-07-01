Suspeito de integrar facção do Rio de Janeiro morre em intervenção no bairro da Cabanagem, em Belém

Um suspeito de integrar uma facção criminosa morreu durante uma intervenção policial no bairro da Cabanagem, em Belém, na manhã de terça-feira (30). A ação foi realizada no âmbito da Operação Game Over 2.0, deflagrada por equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com a PM, o suspeito teria chegado recentemente do Rio de Janeiro e atuaria como segurança de lideranças ligadas ao tráfico de drogas.

De acordo com a versão policial, as equipes receberam informações de que um homem armado estaria escondido em uma kitnet. Ainda conforme as autoridades, o suspeito teria sido enviado à capital paraense com a missão de atacar agentes de segurança pública. As investigações da PM ainda teriam apontado que o suspeito estava em Belém para reforçar as ações da facção.

Conforme o relato policial, ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir por um corredor. Durante a perseguição, ele teria efetuado disparos contra os militares, que reagiram. O suspeito foi baleado durante a troca de tiros. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que o suspeito apresentou inicialmente um documento falso em nome de Natanael Oliveira de Araújo. No entanto, familiares o identificaram como Pedro Henrique Braga do Espírito Santo. Ainda conforme a corporação, havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, um carregador, munições e a documentação falsa apresentada pelo suspeito.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que também apuram a possível atuação de outros integrantes da organização criminosa na capital paraense.

"A Polícia Civil informa que um suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidos uma arma de fogo e um carregador contendo oito munições. A Delegacia da Cabanagem apura o caso", comunicou.