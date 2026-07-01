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Polícia

Suspeito de integrar facção do Rio de Janeiro morre em intervenção no bairro da Cabanagem, em Belém

A ação ocorreu na manhã de terça-feira (30)

O Liberal
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Imagem meramente ilustrativa (Foto: Carmem Helena | Arquivo O Liberal)

Um suspeito de integrar uma facção criminosa morreu durante uma intervenção policial no bairro da Cabanagem, em Belém, na manhã de terça-feira (30). A ação foi realizada no âmbito da Operação Game Over 2.0, deflagrada por equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com a PM, o suspeito teria chegado recentemente do Rio de Janeiro e atuaria como segurança de lideranças ligadas ao tráfico de drogas.

De acordo com a versão policial, as equipes receberam informações de que um homem armado estaria escondido em uma kitnet. Ainda conforme as autoridades, o suspeito teria sido enviado à capital paraense com a missão de atacar agentes de segurança pública. As investigações da PM ainda teriam apontado que o suspeito estava em Belém para reforçar as ações da facção.

Conforme o relato policial, ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir por um corredor. Durante a perseguição, ele teria efetuado disparos contra os militares, que reagiram. O suspeito foi baleado durante a troca de tiros. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que o suspeito apresentou inicialmente um documento falso em nome de Natanael Oliveira de Araújo. No entanto, familiares o identificaram como Pedro Henrique Braga do Espírito Santo. Ainda conforme a corporação, havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, um carregador, munições e a documentação falsa apresentada pelo suspeito.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que também apuram a possível atuação de outros integrantes da organização criminosa na capital paraense.

"A Polícia Civil informa que um suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidos uma arma de fogo e um carregador contendo oito munições. A Delegacia da Cabanagem apura o caso", comunicou.

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Polícia
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