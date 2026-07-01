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Polícia

'Lacrata' morre após confronto com a PM durante operação em Marituba

De acordo com a Polícia Militar, ele tinha passagens por tráfico de drogas e era investigado por dois homicídios

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o suspeito que morreu após troca de tiros com a Polícia Militar. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Lucas Tawan Magno Araújo, conhecido pelo apelido de “Lacrata”, morreu após confronto com a Polícia Militar na noite de terça-feira (30/6), durante a operação “Cavalo de Tróia”, em Marituba, na Grande Belém. De acordo com a PM, ele tinha passagens por tráfico de drogas e era investigado por dois homicídios, sendo um deles ocorrido no dia 12 de junho deste ano, na rua Chaves Rodrigues, bairro São José.

Tudo começou quando equipes do 21º Batalhão (21º BPM) receberam informações de homens escondidos em uma área de invasão na orla da Pedreirinha. A partir da denúncia, os militares montaram a operação para verificar o relato repassado.

Os agentes, ao chegarem ao endereço, cercaram a área. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos perceberam a chegada dos policiais e atiraram contra os militares, que revidaram. Na troca de tiros, Lucas foi baleado. Ele chegou a ser socorrido com vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, a PM apreendeu uma arma de fogo e munições deflagradas. Até agora, outros homens que estavam na companhia de “Lacrata” não foram localizados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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