Foragido investigado por estelionato é preso pela Polícia Civil em Ulianópolis

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na última terça-feira (30), um mandado de prisão preventiva contra Fábio Clark Leão Bevilaqua, conhecido como "Goiano", durante diligências realizadas no município de Ulianópolis, no sudeste do estado.

De acordo com a polícia, o suspeito foi reconhecido por uma policial civil durante uma abordagem, a partir de suas características físicas. Após consulta aos sistemas de segurança, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Irituia pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.

Segundo a Polícia Civil, Fábio Clark Leão Bevilaqua era considerado foragido da Justiça e vinha sendo procurado em municípios como Tailândia, Irituia, Paragominas e Ulianópolis. Conforme os registros policiais e judiciais, ele é investigado por diversos crimes patrimoniais e suspeito de aplicar golpes em diferentes cidades paraenses.

Ainda de acordo com as investigações, a prisão preventiva foi decretada em razão da suposta reiteração das condutas criminosas atribuídas ao investigado. Para a Justiça, a medida seria necessária para garantir o regular andamento da persecução penal e preservar a ordem pública.

Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ulianópolis, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, permaneceu custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil não informou quais seriam os golpes investigados nem o número de possíveis vítimas, mas destacou que a prisão representa um avanço nas ações de combate aos crimes de estelionato e fraudes na região sudeste do Pará. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e apurar se há participação de outros envolvidos nos fatos.