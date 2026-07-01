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Polícia

Dois homens morrem durante intervenção policial após denúncia de furto em Eldorado do Carajás

A polícia informou que outros suspeitos envolvidos na ação conseguiram fugir em uma motocicleta

O Liberal
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Dois homens morrem durante intervenção policial após denúncia de furto em Eldorado do Carajás. (Reprodução)

Dois homens morreram na noite de segunda-feira (29) durante uma intervenção policial registrada em uma propriedade rural localizada na Vicinal Santa Maria, zona rural de Eldorado do Carajás. As vítimas foram identificadas como Gustavo da Silva Souza, de 32 anos, e Marcos Jhones Rodrigues da Silva.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, equipes foram acionadas por volta das 22h para atender a uma denúncia de furto qualificado em andamento na propriedade. Conforme a versão apresentada pela corporação, ao se aproximarem do local e desembarcarem das viaturas, os policiais teriam sido recebidos a tiros pelos dois homens, que estariam armados.

Ainda segundo a PM, houve revide e ambos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, mas não resistiram aos ferimentos.

A polícia informou que outros suspeitos envolvidos na ação conseguiram fugir em uma motocicleta. Durante as buscas, os militares localizaram um caminhão-tanque e uma motocicleta que, segundo a corporação, teriam sido utilizados no crime.

No caminhão, foram encontrados diversos objetos que, conforme a PM, haviam sido furtados da propriedade rural, entre eles uma máquina de costura, perfumes, relógios, furadeiras, caixas de som, joias e um rádio portátil. Também foram apreendidos dois revólveres, um calibre .32 e outro de fabricação caseira, calibre .38.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil do Estado do Pará, que ficará responsável pela investigação do caso, incluindo as circunstâncias da intervenção policial.

Família contesta versão

Nas redes sociais, um primo de Gustavo da Silva Souza contestou a versão de que ele estaria envolvido no crime. Em uma publicação, o familiar afirmou que Gustavo era casado, pai de família e trabalhador.

Segundo o relato, ele havia adquirido recentemente um caminhão para atuar no transporte de leite e se preparava para se mudar para Xinguara com a esposa e os filhos.

Até o momento, a Polícia Civil do Estado do Pará não divulgou informações sobre a identidade dos demais suspeitos que fugiram nem detalhes sobre o andamento das investigações, que deverão esclarecer a dinâmica da ocorrência e as circunstâncias da intervenção policial.

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Dois homens morrem durante intervenção policial após denúncia de furto em Eldorado do Carajás
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