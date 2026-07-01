Vídeo mostra momento em que empresário é morto a tiros dentro de conveniência em Tucumã

Um vídeo de câmeras de segurança registrou o momento em que o empresário Felipe Sales Gomes, mais conhecido como "Felipe Fita", foi morto a tiros na noite de terça-feira (30), dentro da conveniência de um posto de combustíveis em Tucumã, no sul do Pará. A Polícia Civil investiga o homicídio e busca identificar os autores do crime.

As imagens mostram dois homens no interior do estabelecimento momentos antes da execução. Enquanto Felipe estava distraído, um dos suspeitos, que permanecia sentado no local, se levanta repentinamente, saca uma arma de fogo e efetua diversos disparos contra a vítima.

Após os tiros, o atirador foge em direção à saída da conveniência. Um segundo homem, apontado como comparsa, também deixa o local logo em seguida, acompanhando a fuga. A suspeita é de que os dois tenham agido de forma premeditada, aproveitando um momento de distração do empresário para cometer o ataque.

Felipe Sales Gomes, proprietário da conveniência onde o crime ocorreu, ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. As investigações seguem em andamento para identificar, localizar e prender os dois suspeitos envolvidos na execução, além de esclarecer a motivação do crime.