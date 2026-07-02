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Polícia

Agiota é preso após ameaçar idoso com facção criminosa ao cobrar dívida

Suspeito exigia R$ 3,4 mil e dizia que acionaria integrantes de uma facção criminosa para intimidar a vítima, segundo a Polícia Civil.

O Liberal

Um idoso de 70 anos denunciou à Polícia Civil ter sido ameaçado por um agiota que cobrava uma dívida de R$ 3,4 mil, que, segundo a vítima, já havia sido quitada. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

Além do idoso, o filho dele também passou a receber mensagens de áudio enviadas pelo suspeito. Nas gravações, o homem afirmava que "quebraria" a vítima caso o pagamento não fosse realizado.

Agiota ameaçava recorrer a facção criminosa

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 71 anos, exigia o pagamento de R$ 3,4 mil e afirmava que acionaria integrantes de uma facção criminosa caso o valor não fosse entregue.

Os policiais localizaram o homem em um supermercado no bairro CPA II, em Cuiabá, onde ele foi preso em flagrante na quarta-feira (1º).

Polícia aponta indícios de extorsão

Durante depoimento, o suspeito afirmou que havia emprestado R$ 3,4 mil ao idoso há cerca de cinco meses e alegou que o valor não havia sido devolvido. A vítima, por sua vez, sustentou que a dívida já havia sido sido quitada.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram indícios de cobranças abusivas e intimidação contra o idoso. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão e encaminhado à disposição da Justiça.

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